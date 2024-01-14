В 2023 году доля китайских производителей на российском мобильном рынке достигла своего исторического максимума, превысив показатель в 75% в количественном выражении и около 50% в денежном

В анализе динамики российского рынка смартфонов за 2023 год, представленном экспертами, выявлен значительный рост объемов продаж, составивший 25%. Однако, несмотря на этот успех, отмечается снижение среднего чека потребителей, который ушел на уровень 22 000 рублей.

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Интересное явление замечено в доле китайских производителей, достигшей исторического максимума и составившей 75% по числу продаж и примерно 50% по объему выручки. В рейтинге лидеров по штучным продажам выделяются Xiaomi, TECNO и realme, в то время как по денежным показателям первенство удерживает Apple, а за ним идут Xiaomi, Samsung, TECNO и realme.

Потребители предпочитают устройства с более доступной ценовой категорией до 15 000 рублей, что составляет 60% от общего объема продаж. Тем не менее, стоит выделить, что флагманские модели с ценой свыше 50 000 рублей успешно удерживают 40% рыночной доли по денежным продажам.

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Отдельно следует подчеркнуть, что выбор потребителей оказывается сильно зависимым от технических характеристик смартфонов. Наиболее востребованными моделями становятся устройства с 6,5-дюймовыми экранами. Также виден постепенный рост интереса к складным моделям. При принятии решения о покупке покупатели акцентируют внимание на диагонали дисплея, разрешении камер, наличии биометрических датчиков, NFC-чипа, а также поддержке функции быстрой зарядки и вместимости памяти.