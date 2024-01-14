Наряду с видеокартами серии RTX 40 и технологией G-SYNC Pulsar, компания NVIDIA представила ещё одну функцию под названием RTX Video HDR

NVIDIA представила последнюю инновацию под названием RTX Video HDR, предназначенную для улучшения качества потокового видео с использованием искусственного интеллекта. В отличие от обычных, новая технология, аналогичная DLSS и RTX VSR, обещает не только увеличение разрешения, например, с 540p до 1080p, но и переход от стандартного динамического диапазона к HDR.

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Хотя конкретные детали работы RTX Video HDR пока остаются в тени, сообщается, что алгоритм глубокого обучения самостоятельно изучает, как должна выглядеть HDR-версия видео. Затем видеокарта GeForce RTX, используя нейронную сеть и тензорные ядра, трансформирует SDR-видео в HDR, что обещает значительное улучшение визуального опыта.

Не менее важным аспектом является то, что RTX Video HDR будет доступен для ускорителей GeForce RTX серий 20, 30 и 40. Однако для использования этой функции необходимо обладать монитором, совместимым с HDR10, и использовать браузер на основе Chromium, такой как Google Chrome или Microsoft Edge.

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Компания планирует выпустить данное обновление в драйверах GeForce RTX и NVIDIA RTX ближе к концу января, что предвещает перспективное улучшение в сфере визуального воспроизведения при потоковой передаче.