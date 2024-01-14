Они построены на базе новых энергоэффективных процессоров Intel Core Ultra и предназначены для офисного и базового домашнего использования

На международной выставке CES 2024, лидер инноваций в области электроники ASUS представил две новые модели мини-ПК: NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+. Эти устройства, нацеленные на офисное и базовое домашнее использование, дополнили портфель компании, в котором уже присутствует мощный игровой ROG NUC.

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NUC 14 Pro выделяется компактным корпусом размером 4x4 дюйма, который оснащен сменной крышкой, обеспечивающей легкий доступ к компонентам. В свою очередь, NUC 14 Pro+ привносит новый форм-фактор 5x4 дюйма, используя анодированный алюминий премиум-класса для создания стильного и прочного корпуса. Оба устройства базируются на последних энергоэффективных процессорах Intel Core Ultra, включая 16-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 185H, который может работать на частоте до 5,1 ГГц.

Совместимость с операционными системами Windows 11, Windows 11 IOT Enterprise и разнообразными дистрибутивами Linux делает эти мини-ПК универсальными в использовании. Впечатляют также характеристики, такие как поддержка двухканальной оперативной памяти DDR5 с частотой до 5600 МГц и объемом до 96 ГБ, а также возможность использования двухканального твердотельного накопителя NVMe x4. Отличительной особенностью стало отсутствие винтов при установке накопителей, что делает процесс максимально простым и удобным для пользователя.

Кроме того, NUC 14 Pro и NUC 14 Pro+ обеспечивают впечатляющую графическую производительность благодаря интегрированной графике Intel Arc и поддержке технологии Intel vPro. Эти мини-компьютеры предоставляют возможность подключения до четырех внешних дисплеев через два порта HDMI 2.1 и два разъема Thunderbolt 4, что делает их идеальным решением для многозадачных рабочих потоков. Дополнительно предусмотрены порты USB Type-A и сетевой порт Ethernet с максимальной скоростью передачи данных до 2,5 Гбит/с.

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Насчет цен и дат начала продажи, компания ASUS пока не предоставила соответствующей информации, оставляя этот вопрос под вопросом ожидания.