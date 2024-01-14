Издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило о планах Amazon избавиться от 35% штата Twitch

В начале 2024 года стало известно, что Amazon планирует масштабные реструктуризации внутри платформы Twitch. Согласно сообщению от Bloomberg, корпорация намерена сократить примерно 35% штата сотрудников, что приведет к увольнению приблизительно 500 человек. Не озвучены официальные причины этого шага, однако источники подчеркивают, что основной мотивацией стали финансовые трудности сервиса.

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По данным журналистов, Twitch, несмотря на свою популярность, не приносит прибыли после интеграции с корпорацией Джеффа Безоса в течение десяти лет. Считается, что высокие операционные расходы, в частности, привели к принятию решения о прекращении деятельности платформы в Южной Корее.

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После распространения этой информации генеральный директор Twitch, Дэн Кленси, высказал сожаление по поводу неизбежных сокращений и подчеркнул сложность принятого решения, связанную с финансовыми трудностями, стоящими перед компанией.