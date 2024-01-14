Принадлежащий Xiaomi бренд POCO провёл глобальную презентацию новых смартфонов, представив модели X6 и X6 Pro

Бренд POCO, принадлежащий Xiaomi, провел глобальную презентацию своих новинок – смартфонов POCO X6 и POCO X6 Pro. X6 Pro поражает качественным 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712х1220 пикселей, обновлением 120 Гц и внушительной яркостью в 1800 нит. Дополнительные технологии, такие как ШИМ-затемнение с частотой 1920 Гц, подчеркивают заботу о зрительном комфорте. Защиту этому экрану предоставляет закаленное стекло Gorilla Glass 5.

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Внутренности X6 Pro характеризуются мощным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8300-Ultra, который способен достигать частоты до 3,35 ГГц. Пользователям доступны до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ хранилища UFS 4.0, что обеспечивает высокую производительность и многозадачность. Аккумулятор емкостью 5000 мАч, совместно с поддержкой 67-ваттной зарядки, гарантирует быстрое и эффективное зарядное время, составляющее всего 45 минут до полной емкости.

Основная камера с разрешением 64 Мп в X6 Pro обеспечивает оптическую стабилизацию, что повышает качество снимков. Кроме того, на борту 8-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 2-мегапиксельная макрокамера. Поддержка стереодинамиков с технологией Dolby Atmos и наличие NFC для бесконтактных платежей подчеркивают фокус POCO на комбинированном пользовательском опыте.

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Параллельно с X6 Pro, POCO представил POCO X6, который, несмотря на схожий дизайн, обладает более прочным стеклом Gorilla Glass Victus. Процессор Snapdragon 7s Gen 2 отвечает за высокую производительность данной модели. Емкость аккумулятора увеличена до 5100 мАч, сохраняя при этом быструю 67-ваттную зарядку. Обе модели имеют выдающиеся технические характеристики и производительность, предоставляя пользователям новый уровень функциональности и удовлетворения потребностей в современных мобильных технологиях.