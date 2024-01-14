Компания ASUS обновила свой самый тонкий в мире 13,3-дюймовый ноутбук Zenbook S 13 OLED. Новая версия сохранила толщину и свой титул, но получила новые процессоры

ASUS обновила свой флагманский ноутбук Zenbook S 13 OLED, имеющего статус самого тонкого в мире 13,3-дюймового устройства в этой категории. Новая версия, обозначенная как Zenbook S 13 OLED (UX5304), внедряет процессоры Intel Core Ultra 5 125U или 7 155U, что придает большую производительность этому изящному устройству.

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Экран ноутбука теперь радует 13,3-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 2880x1800 пикселей и соотношением сторон 16:10. Этот экран обеспечивает яркость на уровне 600 нит и полный охват цветового пространства DCI-P3, что делает изображения четкими и насыщенными. Технология DisplayHDR True Black 600 призвана улучшить контрастность, а 60-герцовая частота обновления обеспечивает плавное отображение.

Несмотря на свою тонкость в 10,9 мм, ноутбук Zenbook S 13 OLED умудрился вместить в себя различные порты, включая USB-A 3.2 Gen2, HDMI 2.1, вход для наушников и несколько портов Thunderbolt 4. Это обеспечивает широкий набор опций подключения для пользователя. Заметен также великолепный объем встроенной памяти в 1 ТБ и оперативной памяти 32 ГБ, что делает этот ноутбук готовым к обработке разнообразных задач.

Zenbook S 13 OLED оборудован 63-ватт-часовой батареей для продолжительной автономной работы. Инфракрасная FHD-камера обеспечивает безопасное распознавание лица. Корпус из магниевого сплава обеспечивает легкий вес в 1 кг, делая устройство портативным и прочным.

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Несомненно, эта модель привлекает внимание своими передовыми технологиями и элегантным дизайном. Цена на Zenbook S 13 OLED на данный момент остается неопределенной, но она, без сомнения, будет отражать высокотехнологичные характеристики и стильное исполнение устройства.