Достигается это за счёт использования миллиардов микролинз

На ведущей технологической выставке CES 2024, LG представила инновационную технологию MЕTA 2.0, призванную трансформировать характеристики OLED-панелей. Основной изюминкой является использование массива микролинз Micro Lens Array Plus (MLA+), эстетически напоминающих глаза стрекозы. В 77-дюймовом 4K-телевизоре реализовано их удивительное количество – 42,2 миллиарда микролинз. Этот подход существенно расширяет угол обзора OLED-панелей до 160 градусов и поднимает яркость на 42%, достигая внушительных 3000 кд/м².

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Отметим, что помимо интенсивного использования микролинз, LG разработала новый алгоритм, способный проанализировать содержимое экрана. Этот алгоритм эффективно повышает как пиковую, так и цветовую яркость. Результатом стало внушительное значение цветовой яркости в 1500 кд/м², что превышает традиционные OLED-матрицы на 114%. Кроме того, инновационные алгоритмы обеспечивают лучшую видимость ярких и темных областей изображения, что сопровождается значительным снижением энергопотребления.

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Технология MЕTA 2.0 была впервые продемонстрирована на 83-дюймовом OLED-телевизоре, а в перспективе ожидаются выходы моделей от 55 до 88 дюймов с разрешением от 4K до 8K. На текущий момент, к сожалению, даты начала продаж остаются неопределенными. Это технологическое достижение подчеркивает стремление LG к лидерству в инновационных решениях в сфере телевизионной индустрии.