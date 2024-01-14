Много лет Valve считалась одной из редких компаний, тепло относящихся к фанатским модификациям и их создателям. Однако, как выяснилось, даже ей не чуждо запрещать людям творить

Valve, долгие годы считавшаяся одной из тех компаний, что благосклонно относятся к творчеству фанатов и их модификациям, внезапно приняла неожиданное решение заблокировать два многообещающих проекта. Первым в списке стал Team Fortress 2: Source 2, где энтузиастам был внезапно закрыт доступ к их репозиториям и форкам на платформе GitHub. При этом, официальное заявление компании указывает на нарушение авторских прав, но на деле корень проблемы кроется в том, что разработчики перенесли ассеты из мультиплеерного экшена в стороннюю игру s&box, где у авторов отсутствует соответствующая лицензия на использование материалов Team Fortress.

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Вторым объектом внимания Valve стал Portal 64 — демейк знаменитой портальной головоломки 2007 года. Здесь причина бурного противостояния кроется в использовании разработчиком проприетарных библиотек Nintendo, которые позволили запустить их проект на консоли Nintendo 64. Иными словами, компания Valve опередила возможные шаги со стороны японской корпорации, активно защищающей свои интеллектуальные собственности.

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Необходимо отметить, что, несмотря на эти случаи, недавно был выпущен Portal Revolution — обширный мод для Portal 2. И в этот раз Valve не только не препятствовала процессу создания, но даже оказала некоторую поддержку, разрешив использовать исходный код Portal 2: Community Edition.