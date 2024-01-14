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Nata15
Показан Zeekr X (2024): полный привод, «сотня» за 3,7 секунды и встроенный морозильник
Новый Zeekr X получил полный привод с режимом для бездорожья и силовую установку мощностью 428 лошадиных сил, позволяющую разгоняться с места до 100 км/ч за 3,7 секунды. Аккумулятор ёмкостью 66 кВтч сможет обеспечить запас хода до 560 километров

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Бренд Zeekr, входящий в состав китайской компании Geely, представил обновленную версию своего электрического кроссовера - Zeekr X 2024, нацеленного на повышение уровня комфорта и производительности. Автомобиль был тщательно обновлен с фокусом на улучшении комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

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Zeekr X 2024 получил полный привод, включая режим для бездорожья, и оборудован силовой установкой мощностью 428 лошадиных сил. Это обеспечивает впечатляющую динамику, позволяя разгоняться с нуля до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Сердцем электрокроссовера является аккумулятор емкостью 66 кВтч, что обеспечивает внушительный запас хода до 560 километров на одном заряде.

Габариты Zeekr X 2024 составляют 4450 x 1836 x 1572 мм, а колесная база равна 2750 мм, что гарантирует просторное и комфортное внутреннее пространство. Внутри автомобиля выделяется новое водительское сиденье с широким спектром возможностей, включая функцию массажа, режим невесомости, вентиляцию и подогрев. Модель предлагается как в четырех-, так и в пятиместных вариантах.

Интерьер автомобиля радует пользователей мощной аудиосистемой Yamaha, включающей 13 динамиков. Уникальной особенностью является перемещаемый сенсорный экран, который можно легко сдвигать в сторону переднего пассажира, обеспечивая комфортный доступ ко всем функциям. Полностью цифровая приборная панель дополняет современный дизайн салона. Однако, не только удобством и техническими новшествами занимается Zeekr X 2024: автомобиль оснащен холодильной камерой объемом 5,7 литра, где можно настроить температуру до -15 °C.

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Ожидается, что стартовая цена нового Zeekr X 2024 на рынке Китая составит примерно 28 000 долларов, что делает его привлекательным выбором в сегменте электромобилей.

#новости #техника
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