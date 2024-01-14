За разработкой Alienware Pro Wireless Mouse и Alienware Pro Wireless Keyboard стоят более 100 киберспортсменов, включая представителей Team Liquid

Alienware, привнося инновации в мире геймерской техники, представила новейшие игровые аксессуары: беспроводную мышь и клавиатуру. Alienware Pro Wireless Mouse, разработанная совместно с более чем 100 профессиональными киберспортсменами, обладает симметричным корпусом массой всего 60 грамм. Её сенсор, с разрешением 26 000 точек на дюйм, обеспечивает уникальную чувствительность. В беспроводном режиме мышь имеет частоту опроса 4 кГц с откликом в 0,25 секунды, а подключенная по USB-кабелю достигает впечатляющих 8 кГц и 0,125 миллисекунды соответственно. Батарейная автономность впечатляет, достигая до 32 часов при 4 кГц и 120 часов при 1 кГц.

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Alienware Pro Wireless Keyboard, также воплощение передовых технологий, представляет собой клавиатуру в 75%-м форм-факторе, спроектированном для оптимального использования рабочего пространства. Механические переключатели, разноцветная подсветка и возможность горячей замены клавиш делают её идеальным выбором для геймеров. Обе новинки поступили в продажу 11 января, по цене $150 за мышь и $200 за клавиатуру.