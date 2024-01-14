Компания Hyundai представила концепт Mobion — автомобиля, у которого все четыре колеса поворачиваются на 90°

Hyundai представила инновационный концепт Mobion, который является переработанным вариантом модели Ioniq 5. Этот прогрессивный автомобиль оснащен передовой технологией e-Corner System, что позволяет ему осуществлять повороты на месте, движение боком и даже по диагонали, благодаря впечатляющему механизму поворота всех четырех колес на 90 градусов.

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Чрезвычайная маневренность Mobion достигается за счет каждого колеса, оборудованного своим собственным электродвигателем, тормозной системой, системой рулевого управления и подвеской, все это по инновационной технологии In-Wheel. Важно отметить, что компания Hyundai, представившая ранее схожий концепт, внесла значительные усовершенствования в систему поворота, делая Mobion еще более продвинутым.

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Насчет планов на будущее, информации о том, будет ли Mobion запущен в серийное производство, на данный момент нет. Тем не менее, этот автомобиль представляет собой яркий пример инновационных технологий, ориентированных на будущее в автомобильной индустрии, подчеркивая стремление Hyundai к разработке передовых решений в сфере мобильности.