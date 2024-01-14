MSI показала монитор со встроенным ИИ, который сможет помогать в онлайн-играх

MSI представила новаторский монитор MEG 321URX, предоставляющий широкий диапазон передовых технологий. Этот дисплей, оснащенный 32-дюймовой OLED-матрицей, обладает внушительным разрешением 3840x2160 пикселей, частотой обновления 240 Гц и временем отклика всего 0,03 мс. Важно отметить поддержку технологий VESA DisplayHDR 400, VESA ClearMR 13000 и OLED Care 2.0, последняя из которых интеллектуально регулирует яркость отображаемых элементов для предотвращения выгорания экрана.

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Однако настоящей изюминкой является функция SkySight, в которой встроенный искусственный интеллект производит анализ мини-карты в играх, например таких как League of Legends. Этот ИИ способен предсказывать возможные места появления врагов и визуализировать их на экране в виде красного пятна. Кроме того, компания выпустит программное обеспечение, позволяющее пользователям обучать монитор распознавать объекты и особенности различных игр.

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Глобальный релиз продукта запланирован на март, и цена составит $1199. После выпуска монитора, MSI предоставит доступ к программному обеспечению, которое позволит обучать искусственный интеллект. Таким образом, ИИ сможет функционировать автономно, используя вычислительные ресурсы монитора, обеспечивая геймерам преимущество без возможности обнаружения со стороны других игроков. Важным элементом также является наличие портов HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и входа Type-C с поддержкой зарядки до 90 ватт, что обеспечивает универсальность и комфорт использования данного устройства.