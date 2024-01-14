OPPO представила Android-планшет Pad Neo, который классифицирует как устройство для потребления контента

OPPO добавила в свой ассортимент новый планшет — Pad Neo, нацеленный на исключительный комфорт при потреблении контента. Элегантное устройство оснащено 11,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2408x1720 пикселей, обеспечивающим яркость 400 нит и частоту обновления на уровне 90 Гц (с дискретизацией 180 Гц). В его основе лежит процессор MediaTek Helio G99, с 6/8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и внутренним накопителем стандарта UFS 2.2 вместимостью 128 ГБ.

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Продуманная автономность Pad Neo обеспечивается аккумулятором емкостью 8000 мАч, который поддерживает технологию быстрой зарядки SuperVOOC с мощностью 33 Вт. Тонкий профиль корпуса, всего 6,89 мм, придает устройству изысканный вид. Аудиосистема, состоящая из четырех динамиков и поддерживающая технологию Dolby Atmos, обеспечивает потрясающее звуковое воспроизведение. Камеры, размещенные на устройстве — тыльная и фронтальная, обе с разрешением 8 Мп — добавляют функциональность и возможность создания качественных фотографий.

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Этот инновационный планшет уже доступен для приобретения на рынке Малайзии в двух вариантах: 6/128 ГБ (Wi-Fi) по цене $260 и 8/128 ГБ (LTE) за $300. Информации о распространении устройства в других регионах на текущий момент нет, но продолжайте следить за обновлениями.