От уже привычных раскладушек его отличают конструкция шарнира и экран, способный сгибаться в обе стороны

На выставке CES 2024 корпорация Samsung привлекла внимание не только готовыми к релизу продуктами, но и перспективными прототипами. Один из выдающихся примеров – складной смартфон Flex In & Out Flip, выделяющийся не только усовершенствованным шарниром, но и инновационным экраном, способным гнуться в обе стороны. В его развернутом виде можно усмотреть сходство с Galaxy Z Flip 5, но новаторский шарнир открывает возможность сгибать устройство в обратном направлении, минуя повреждения дисплея.

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Еще одним заметным устройством стал гаджет, где экран словно "наползает" на торец корпуса, функционируя автономно и отображая информацию в сложенном состоянии. В рамках демонстрации также были представлены складные планшеты, предоставляющие возможность использовать их в качестве ноутбуков с виртуальными клавиатурами или интерфейсами приложений на нижней части экрана.

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Вызвавшие интерес зарядные кейсы для беспроводных наушников с OLED-экранами дополнили палитру инноваций. Эти экраны способны отображать информацию о состоянии заряда аксессуара или даже воспроизводить анимацию при прослушивании музыки. Однако, на текущий момент остается неясным, будут ли эти технологические новшества представлены на рынке.