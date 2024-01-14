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Nata15
Представлена консоль Ayaneo Next Lite на SteamOS
Помимо дизайна устройства, стали известны и некоторые его некоторые аппаратные характеристики, раскрытые производителем

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Компания Ayaneo сделала важное объявление, представив свою новую портативную игровую консоль Next Lite, позиционируя ее как прямую альтернативу Steam Deck, функционирующую под управлением операционной системы SteamOS. Устройство обещает пользователю 7-дюймовый дисплей с разрешением 800p, что предоставляет потрясающий визуальный опыт, а его аккумулятор емкостью 47 Втч гарантирует длительное время автономной работы.

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Одним из выдающихся элементов Next Lite являются аналоговые стики, разработанные на основе датчиков Холла. Эта технология обеспечивает высокую точность и комфорт в управлении, что важно для геймеров, требовательных к отзывчивости управления. Бренд акцентирует внимание на том, что устройство сочетает в себе черты бюджетной модели с функциональностью флагманского уровня, что делает его привлекательным выбором для широкого круга потребителей.

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Тем не менее, неопределенность остается вокруг цены и других технических характеристик, поскольку эта информация пока не была предоставлена. Несмотря на это, компания запустила"подписку" на устройство, что, скорее всего, открывает двери для предварительного бронирования. Поэтому стоит ожидать более подробной информации в ближайшее время, что предоставит более ясное представление о возможностях и преимуществах Next Lite для потенциальных пользователей.

#новости #техника
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