Коллекцию новинок MSI на выставке CES 2024 пополнил ноутбук Creator M16 HX

На выставке CES 2024, MSI представила свою последнюю инновацию в сегменте ноутбуков - Creator M16 HX, специально разработанный для творческих профессионалов. Этот портативный компьютер впечатляет 16-дюймовым экраном с высоким разрешением qHD+, обеспечивающим удивительную динамичность благодаря частоте обновления 240 Гц и покрывающему 100% цветового пространства DCI-P3.

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Создатели контента найдут в Creator M16 HX идеального союзника, так как он доступен в нескольких конфигурациях, включая мощные процессоры Intel, вплоть до Core i9-14900HX, и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4050, RTX 4060 или RTX 4070. Это обеспечивает высокую производительность не только при работе с мультимедийным контентом, но и при запуске современных игр.

Особое внимание уделено оперативной памяти, Creator M16 HX может вместить впечатляющие 64 ГБ типа DDR5. В сфере интерфейсов ноутбук предоставляет разнообразные опции, такие как порты USB 3.2 Gen1 Type-C (с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), три USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI 2.1, Ethernet, а также высокоскоростной модуль Wi-Fi 6E.

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Автономность устройства обеспечивается мощным аккумулятором емкостью 65 Втч, что подчеркивает его мобильность и надежность в условиях активного использования. Важные детали, такие как цена, подробные спецификации и дата начала продаж, пока остаются в секрете, ожидая официального анонса со стороны MSI.