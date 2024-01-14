Уже в этом году должна выйти Nintendo Switch 2, однако её разработчики продолжают хранить молчание относительно каких бы то ни было параметров устройства. Зато ими охотно делятся журналисты тайваньского издания Economic Daily

Прогнозируется выпуск Nintendo Switch 2 в текущем году, и несмотря на сдерживание официальной информации о характеристиках устройства, тайваньские журналисты из Economic Daily предоставили некоторые подробности. По предварительным данным, новая консоль обещает выдающиеся технические характеристики, включая экран с увеличенной частотой обновления в 120 Гц, а также увеличение объема оперативной памяти до 8 ГБ и встроенного дискового пространства до 64 ГБ — это вдвое больше, чем у ее предшественницы. Производитель планирует использовать чип NVIDIA T239, ожидаемо обеспечивающий графическую производительность на уровне GeForce RTX 2050.

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Однако, с улучшением характеристик следует ожидать и увеличение стоимости устройства, которое, согласно инсайдерской информации, может составить $400. Это на $100 дороже, чем оригинальная модель Nintendo Switch. Однако, стоит отметить, что эти данные пока не подтверждены официально, и следует воспринимать их как неофициальную информацию до появления анонса от компании.