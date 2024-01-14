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Прогнозируется выпуск Nintendo Switch 2 в текущем году, и несмотря на сдерживание официальной информации о характеристиках устройства, тайваньские журналисты из Economic Daily предоставили некоторые подробности. По предварительным данным, новая консоль обещает выдающиеся технические характеристики, включая экран с увеличенной частотой обновления в 120 Гц, а также увеличение объема оперативной памяти до 8 ГБ и встроенного дискового пространства до 64 ГБ — это вдвое больше, чем у ее предшественницы. Производитель планирует использовать чип NVIDIA T239, ожидаемо обеспечивающий графическую производительность на уровне GeForce RTX 2050.
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Однако, с улучшением характеристик следует ожидать и увеличение стоимости устройства, которое, согласно инсайдерской информации, может составить $400. Это на $100 дороже, чем оригинальная модель Nintendo Switch. Однако, стоит отметить, что эти данные пока не подтверждены официально, и следует воспринимать их как неофициальную информацию до появления анонса от компании.