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Nata15
realme 12 Pro+ будет иметь дизайнерский блок камер и портретный «перископ»
Компания realme объявила о партнёрстве с дизайнером премиальных наручных часов Оливером Савио, который принял участие в разработке смартфона realme 12 Pro+

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Realme анонсировала стратегическое партнерство с известным дизайнером Оливером Савио, который принял на себя роль разработчика уникального дизайна для предстоящего флагманского смартфона - realme 12 Pro+. Официальный тизер, представленный компанией, предоставил инсайты в тот визуальный опыт, который ожидает будущих пользователей.

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Визуальная концепция модуля камеры realme 12 Pro+, замысловато сливающегося с эстетикой циферблата часов, выдержана в изысканной синей гамме. Этот художественный подход, предоставленный Оливером Савио, вплотную связывает две отрасли - технологии и дизайн.

Относительно технических характеристик, realme 12 Pro+ оборудован перископическим телеобъективом OV64B, поддерживающим 3-кратный "портретный" зум, а также имеет впечатляющее 120-кратное цифровое увеличение. Гибкие опции масштабирования от 0,6x до 6x предоставляют пользователям уникальные возможности творчества. Главный сенсор Sony IMX890 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS) дополняет фотографический арсенал, обеспечивая высококачественные снимки.

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По инсайдерской информации известны подробности о базовой модели - realme 12 Pro. 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 6 Gen 1, а также ёмкий аккумулятор на 5000 мАч формируют основные технические характеристики. Уникальность тыльной камеры заключается в наличии "перископа" на 32 Мп, а фронтальная камера снабжена разрешением 16 Мп. Этот аппарат обещает сочетание выдающегося дизайна с передовыми технологиями и демонстрирует таким образом стремление realme к инновациям в мире мобильных устройств.

#новости #техника
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