Компания ASUS анонсировала очки AirVision M1 с функциями дополненной реальности. Они позиционируются как портативный дисплей и не оснащаются собственным процессором, выполняя функцию трансляции изображения с уже имеющегося у пользователя ПК или смартфона

ASUS внедрила инновацию с новыми очками AirVision M1, которые выделяются своим уникальным сочетанием функциональности дополненной реальности и портативного дисплея. Отличительной особенностью является отсутствие собственного процессора, что позволяет им транслировать изображение с уже имеющегося у пользователя ПК или смартфона.

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Эти очки оборудованы двумя дисплеями micro-OLED с разрешением Full HD и достигают максимальной яркости 1100 нит. Покрывая 95% цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивая поле зрения в 57° по вертикали, они также имеют коэффициент светопропускания внешних линз на уровне 60%, что обеспечивает отображение контента на фоне затемненной окружающей среды.

Очки AirVision M1 также умеют распознавать движения головы пользователя и могут фиксировать виртуальный экран в определенном положении. Отметим, что внутри устройства отсутствует аккумулятор и сложный процессор, а функционал сводится к приему сигнала. Управление воспроизведением видео осуществляется через сенсорную площадку на левой дужке очков.

Интересным аспектом становится тот факт, что очки AirVision M1 получают сигнал в режиме DisplayPort Alt через разъем Type-C. Это сделано с целью обеспечения совместимости с большинством современных ПК, но ограничивает их совместимость со всеми смартфонами.

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На текущий момент производитель не раскрыл информацию о цене и дате начала продаж AirVision M1, оставив пользователям в ожидании этого инновационного гаджета.