На CES 2024 бренд Alienware представил два монитора с OLED-дисплеями на квантовых точках с высокой частотой обновления

На международной выставке CES 2024 компания Alienware впервые представила два внушительных монитора, оборудованных OLED-дисплеями на квантовых точках и привлекающих внимание своими выдающимися характеристиками. Флагманский 32-дюймовый монитор AW3225QF представляет собой технологическое произведение, обладающее изогнутой матрицей, разрешением 4K и ультравысокой яркостью 1000 нит. Впечатляющая частота обновления панели, достигающая 240 Гц, и временем отклика GtG в 0,03 секунды подчеркивают его предназначение для профессиональных геймеров.

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Одним из ключевых элементов AW3225QF является его многосторонняя совместимость и поддержка передовых технологий, включая Dolby Vision, VESA DisplayHDR True Black 400, VESA AdaptiveSync, NVIDIA G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro и ComfortView Plus (фильтр синего света). В дополнение к этому, монитор оборудован разъемом HDMI 2.1 FRL для передачи видеопотока с частотой 120 Гц для игровых консолей и поддерживает объемный звук Dolby Atmos без необходимости дополнительных кабелей.

Второй представленный монитор, 27-дюймовая модель AW2725DF, хоть и имеет более компактные размеры, но также поражает своей технической мощностью. С разрешением 2560x1440, плоской матрицей и потрясающей частотой обновления 360 Гц, он представляет собой весьма привлекательное решение для геймеров. Время отклика в 0,03 секунды обеспечивает выдающуюся отзывчивость, делая его подходящим для высокотемповых игр.

Оба монитора подчеркивают устремленность Alienware к экологической ответственности, будучи изготовленными из переработанных материалов, а их упаковка выполнена из переработанного картона. Эти инновации уже доступны для приобретения в Северной Америке, и хотя цена за 32-дюймовую модель составляет $1199, а за 27-дюймовую - $899, каждый из них поставляется с трехлетней гарантией на OLED-матрицу, подчеркивая уверенность Alienware в долгосрочной надежности своих продуктов. Это внедрение на CES 2024 утверждает позицию Alienware как лидера в индустрии игровых мониторов, предоставляя пользователю не только высокотехнологичные продукты, но и продуманный, экологически ответственный подход.

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