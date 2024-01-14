Накануне презентации серии смартфонов Samsung Galaxy S24 инсайдеры раздобыли промоматериалы, в деталях раскрывающие отличия будущих новинок от предшественников

Произошла утечка информации от инсайдеров, перед официальным анонсом серии смартфонов Samsung Galaxy S24. В промоматериалах раскрываются не только технические аспекты, но и ключевые характеристики, придается особое внимание деталям.

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На изображениях промоматериалов видны "водяные знаки" Training Use Only и Retail Training, предположительно, предназначенные для обучения персонала в розничных точках продаж. Согласно утечке, процессор Exynos 2400 имеет превосходство над специальной версией Snapdragon 8 Gen 2 для Galaxy S24. NPU данного чипа, судя по сказанному, на 18% мощнее, "встройка" на 32%, а сам CPU на 25%. Интересно отметить, что новый процессор, по слухам, будет доступен только в базовой и "плюсовой" моделях для определенных стран.

Также отмечаются улучшения в системе охлаждения: испарительная камера у Galaxy S24 Ultra увеличится в 1,9 раза, у S24+ — в 1,6 раза, а у базовой версии S24 — в 1,5 раза по сравнению с предшественниками. Заявлена увеличившаяся на 12% скорость отклика дисплея и поддержка трассировки лучей, что станет особенно актуальным в играх, таких как Racing Master, NighCrow, Diablo Immortal и Tarisland.

Дополнительные детали касаются характеристик дисплеев: диагональ матрицы Galaxy S24 Ultra ожидается на уровне 6,8 дюйма, у S24+ и S24 — 6,7 дюйма и 6,2 дюйма соответственно. Пиковая яркость подсветки на отдельных участках экрана достигнет до 2600 нит.

Galaxy S24 Ultra обещает "новую квадрокамеру" с кратностью зума 2x, 3x, 5x и 10x (последнее значение для гибридного приближения). Заявлена возможность создания 50-мегапиксельных снимков и запись 8K-видео на телеобъектив. Базовая и "плюсовая" модели должны получить двухкратный и оптический трехкратный зум соответственно.

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На одном из слайдов презентованы расцветки смартфонов с приставкой Titanium у версии S24 Ultra. Упомянуты четыре "титановых" оттенка: чёрный, серый, фиолетовый и жёлтый. Дата презентации серии Samsung Galaxy S24 назначена на 17 января.