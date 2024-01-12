Новый UH185 Ultra на базе процессора Intel Core Ultra оснастили встроенным экраном, а внутри небольшого HX200G поместилась дискретная видеокарта AMD. Также был показан совсем крошечный ПК EM780

На CES 2024 Minisforum представила несколько инновационных моделей мини-компьютеров, заявляя о своей ведущей роли в этом сегменте. Minisforum UH185 Ultra выделяется мощным 16-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 185H, который достигает частоты до 5,1 ГГц, а также интегрирован графикой Arc Xe-LPG с восемью ядрами на частоте 2250 МГц. Новинка удивляет встроенным 4-дюймовым сенсорным экраном, отображающим информацию о состоянии системы, а также встроенной 1080p-камерой для видеозвонков.

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Minisforum HX200G, с другой стороны, оборудован 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 7945HX и дискретной видеокартой Radeon RX 7600M XT, основанной на архитектуре RDNA 3. Этот компьютер получил не только продвинутую систему охлаждения с жидким золотом, но и стильную RGB-подсветку, что придавает ему не только высокую производительность, но и эстетическую привлекательность.

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Третьим в серии является EM780 Mini PC, который умещается в крошечном объеме в 0,25 литра. Здесь применен процессор AMD Ryzen 7 7840U с графикой Radeon 780M, обеспечивая компактность и эффективность. Цена этой миниатюрной машины установлена на уровне 619 долларов, в то время как стоимость двух других моделей пока остается неопределенной. Minisforum продолжает демонстрировать выдающиеся инженерные решения и технологические новшества в мире мини-компьютеров.