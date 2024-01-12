По словам Honor, в MagicOS 8.0 реализованы комплексные улучшения по четырём ключевым направлениям: интеллектуальная связь, производительность, конфиденциальность и безопасность, а также визуальная эстетика

На проходящей в Лас-Вегасе выставке CES 2023 Honor впечатлила своим последним обновлением прошивки – MagicOS 8.0. Этот шаг отмечается интенсивным внедрением искусственного интеллекта, создавая уникальный интерфейс, нацеленный на удовлетворение индивидуальных потребностей пользователей. Обновление предоставляет значительные улучшения в четырех ключевых областях: интеллектуальной связи, производительности, конфиденциальности и безопасности, а также визуальной эстетике.

реклама

Одним из ключевых моментов стала интеграция фирменной языковой модели MagicLM, созданной совместно с Qualcomm и оптимизированной для взаимодействия с процессорами Snapdragon 8 Gen 3. Теперь MagicOS 8.0 способен более глубоко анализировать различные типы ввода, включая речь, изображения, жесты и движения глаз, обеспечивая высокий уровень понимания пользовательских намерений в режиме реального времени.

Одной из ярких новинок стала функция Magic Portal, выступающая в роли центрального элемента пользовательского интерфейса. Пользователи могут перетаскивать контент к правому краю экрана, выбирая приложения и сервисы для более углубленного взаимодействия с контентом. Эта функция, начиная с выпуска, будет доступна в Китае и будет поддерживать более 100 локальных приложений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Помимо этого, MagicOS 8.0 вводит несколько других инноваций, включая генерацию обоев с использованием искусственного интеллекта, быстрый доступ к функциям приложений через ярлыки на рабочем столе, а также режим смарт-экрана при зарядке устройства в горизонтальном положении. На данный момент компания не раскрыла информацию о моделях устройств, которые будут поддерживать обновление до MagicOS 8.0.