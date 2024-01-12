Оба OLED-дисплея имеют диагональ 14 дюймов, разрешение до 2880x1800 пикселей, максимальную частоту обновления 120 Гц и соотношение сторон 16:10

ASUS представила новинку в своей линейке ноутбуков – Zenbook Duo, обладающий необычным дизайном. Этот ноутбук оснащен двумя OLED-дисплеями диагональю 14 дюймов, имеющими высокое разрешение 2880x1800 пикселей, максимальную частоту обновления 120 Гц и соотношение сторон 16:10. Интересной особенностью является возможность использования нижнего сенсорного экрана для ввода текста или подключения клавиатуры по Bluetooth.

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Производительность Zenbook Duo обеспечивается процессором Intel Core Ultra 9 185H, снабженным 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD. Аккумулятор на 75 Втч гарантирует длительное время автономной работы. На борту также имеются два порта Thunderbolt 4, порт USB-A, HDMI-выход и 3,5-мм аудиоразъем.

Эргономика устройства предоставляет различные сценарии использования – от стандартного ноутбука до полного разложения обоих экранов на поверхность для коллективной работы. Возможность вертикального или горизонтального размещения экранов также добавляет гибкости в использовании.

Помимо Zenbook Duo, ASUS представила новые модели в линейке Vivobook. Vivobook Pro 15 OLED, оснащенный процессором Intel Core Ultra 9 и графикой NVIDIA RTX, предлагает выдающуюся производительность, а ноутбуки Vivobook S с OLED-экранами работают на последних процессорах Intel и AMD.

В геймерском сегменте появились новые модели TUF – Gaming F16, A16 и A15. С различными конфигурациями, включая процессоры Intel Core и AMD Ryzen, а также графику RTX 4060 и RTX 4070, они предоставляют варианты для различных потребностей геймеров.

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Цены на новинки ASUS варьируются от $1275 до $2166, и они ожидаются в продаже в первом квартале текущего года. Эти новые продукты подчеркивают стремление ASUS предоставлять разнообразные и инновационные варианты для различных категорий пользователей.