Компания Philips представила умный дверной замок Palm Recognition Smart Deadbolt с биометрической системой распознавания ладони пользователя, которая однажды была реализована в смартфоне LG G8, но так и не получила широкого распространения

Компания Philips анонсировала инновационный продукт — умный дверной замок Palm Recognition Smart Deadbolt, в котором используется биометрическая система распознавания ладони пользователя. Замок оборудован специальным датчиком, который активируется при прикосновении ладони. Уникальность заключается в том, что система идентификации основана на уникальном рисунке вен на ладони, что делает этот метод биометрии стойким к подделке.

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Дополнительные датчики размещены внутри замка, и они автоматически снимают блокировку двери, обнаруживая присутствие пользователя. Это обеспечивает бесконтактный и моментальный доступ при распознавании валидной ладони. Управление замком предоставляется через приложение Philips, что добавляет удобство, а также поддерживается голосовой ассистент, такой как Google Assistant.

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Palm Recognition Smart Deadbolt не только обеспечивает безопасность, но и заменяет традиционный дверной замок. Стоимость инновационного продукта от Philips составляет $360. Планируется, что замок появится в продаже в первой половине 2024 года, предлагая потребителям передовую технологию в области умных домов и средств безопасности.