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Nata15
Rabbit представил помощника со встроенным ИИ всего за $199
Гаджет позиционируется как альтернатива традиционным смартфонам с совершенно новым пользовательским опытом за счёт использования технологий искусственного интеллекта

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На выставке CES 2024 представлен уникальный продукт от стартапа Rabbit - Rabbit r1. Этот невеликий квадратный гаджет оборудован 2,88-дюймовым сенсорным экраном и камерой, способной вращаться на 360 градусов. Он представляет собой новаторскую альтернативу традиционным смартфонам, стремясь переосмыслить пользовательский опыт с использованием технологий искусственного интеллекта.

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Технические характеристики устройства включают в себя процессор MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Однако, что делает Rabbit r1 по-настоящему уникальным, это операционная система Rabbit OS, разработанная совместно с Teenage Design Engineering.

Rabbit OS работает исключительно через голосовой ввод, устраняя необходимость в прокси-аккаунтах и дополнительных подписках. Он основан на нейросети Large Action Model (LAM), способной взаимодействовать с различными приложениями и сервисами. Это позволяет пользователю выполнять различные задачи, такие как заказ такси или воспроизведение музыки, просто произнося соответствующую команду.

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Было продемонстрировано, как Rabbit r1 может анализировать электронные таблицы, вносить изменения в документы и даже предлагать идеи для приготовления блюд на основе содержимого холодильника. Устройство оценивается в $199, предварительные заказы уже принимаются, а поставки запланированы на март текущего года.

#новости #техника
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