В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники CES 2024 компания Honda презентовала новую серию современных электрокаров Zero, показав концептуальный минивэн Space-Hub и седан Saloon

На выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания Honda представила новую линейку электрокаров Zero, включая концептуальные модели: минивэн Space-Hub и седан Saloon. Эти автомобили отличаются не только футуристическим дизайном, но и инновационными технологиями, которые станут основой для будущих электромобилей бренда.

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Honda акцентировала внимание на том, что электрокары Zero разрабатываются с чистого листа, что подчеркивается не только стилем, но и обновленным логотипом бренда. Этот логотип, в форме буквы "H" с легкими изменениями, будет присущ только электромобилям следующего поколения.

Одной из ключевых особенностей новых моделей является использование спортивного дизайна в духе "Формулы-1". Технические инновации включают в себя систему e-Axles, объединяющую двигатель, инвертор и коробку передач для максимальной эффективности аккумулятора. Безопасность и уровень автономности поддерживаются платформой Honda Sensing 2-го уровня.

Space-Hub, представляющий собой минивэн, поражает минималистичным дизайном, панорамной крышей и интересной конфигурацией сидений для комфортного общения пассажиров. Saloon, в свою очередь, представляет стильный седан с экранами, интегрированными в подголовники передних сидений.

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Honda выдвигает амбициозные планы, включая выпуск 30 новых электрокаров до 2030 года и продажу не менее 2 миллионов единиц. Кроме того, компания стремится к полному переходу на производство автомобилей с нулевыми выбросами к 2040 году и достижению полной углеродной нейтральности в своей деятельности к 2050 году.