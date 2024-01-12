Компания TCL раскрыла спецификации новой версии фирменной технологии NXTPAPER для смартфонов и планшетов

TCL представила последнюю версию своей инновационной технологии NXTPAPER, ориентированной на смартфоны и планшеты - NXTPAPER 3.0. Основной фокус данной технологии заключается в создании дисплеев, имитирующих текстурное ощущение бумаги, с целью снижения усталости глаз при использовании устройств. Это достигается за счет внедрения матового дисплея с поляризационным фильтром, который эффективно уменьшает блики и отражения, создавая визуальный эффект, аналогичный естественному свету страницы книги при дневном освещении.

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NXTPAPER 3.0 внесла несколько значимых улучшений. В частности, была повышена частота обновления, что содействует более плавному восприятию изображения. Кроме того, реализовано снижение излучения синего света, что способствует снижению негативного воздействия на зрение пользователя. Технология также внедрила RGB-сенсор для точной коррекции цветовой температуры и перешла на матрицы на постоянном токе без ШИМ-мерцания (DC Dimming).

Одним из ключевых новшеств NXTPAPER 3.0 стала система "20-20-20", встроенная в программное обеспечение, напоминающая пользователям о необходимости делать короткие перерывы каждые 20 минут, обращая внимание на объект, находящийся на расстоянии 20 футов.

Дополнительно компания представила уникальный программный профиль VersaView, предоставляющий три режима работы. Режим "Нормальный" подавляет синее излучение без заметного увеличения желтого оттенка. Режим "Цветной бумаги" предназначен для облегчения чтения комиксов, понижая контрастность. Режим "Бумажный" создает черно-белое изображение, имитируя дисплей E-Ink.

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На данный момент NXTPAPER 3.0 и профиль VersaView уже доступны в смартфонах 50-й серии, а также в планшетах NXTPAPER 14 Pro и TAB 10 NXTPAPER 5G, а компания планирует расширить использование этих технологий в будущих продуктах.