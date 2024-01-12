Lenovo называет свою технологию «сбором механической энергии»

На CES 2024 Lenovo привнесла инновации с уникальным беспроводным комплектом клавиатуры и мыши. Особенностью стала технология "сбора механической энергии", предлагающая необычные методы зарядки. Клавиатура оборудована вращающимся элементом над клавишей Esc, который, вращаясь всего пять минут, обеспечивает примерно полчаса активной работы.

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Заметным дополнением является солнечная панель на клавиатуре, предоставляющая возможность зарядки устройства под ярким светом. В то время как мышь также участвует в инновации с "заводным ключом" на нижней части корпуса для запуска зарядки.

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Несмотря на поддержку зеленых технологий, производитель внедрил USB Type-C коннекторы для зарядки через розетку или порт ПК. Важно отметить, что представленные продукты находятся на стадии прототипа, и информация о дате выпуска и цене пока остается неясной.