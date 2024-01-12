Фактически LPCAMM2 представляет собой память LPDDR5/X, которую можно заменить, как обычную планку SO-DIMM

Месяц спустя после утверждения стандарта ОЗУ CAMM2, комиссия JEDEC представила новую спецификацию, получившую название LPCAMM2. Этот стандарт является современным решением для замены встроенной оперативной памяти в ноутбуках. На основе памяти LPDDR5/X, LPCAMM2 представляет собой модуль, который крепится к материнской плате с использованием трех винтов, в отличие от традиционных методов припайки.

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Основное отличие заключается в том, что модули LPCAMM2 можно рассматривать как обычные планки SO-DIMM, что обеспечивает более удобную замену и обслуживание. Новые модули не только компактнее стандартных DDR5 SO-DIMM, но и обещают быть более энергоэффективными. В теории, они способны достигнуть скоростей до 9600 MT/s, что предоставляет потенциальный прирост производительности.

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Важным моментом является то, что компании Micron и Samsung уже внесли свой вклад в этот стандарт, анонсировав собственные модули LPCAMM2. Несмотря на это, пока нет информации о розничных ценах на эти модули и точных сроках их появления на рынке.