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Google и Samsung объединили свои усилия для представления обновленного инструмента Quick Share, предназначенного для эффективного обмена файлами между смартфонами. Ранее известный как Nearby Share, этот инструмент теперь использует комбинацию Bluetooth LE и Wi-Fi Direct для оптимизации работы на всех устройствах, поддерживающих Android. Разработчики расширили функционал, внедрив возможности, ранее ограниченные устройствами Samsung, такие как множественный обмен файлами с несколькими контактами одновременно.
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Значительным шагом вперед является план Google интегрировать Quick Share с ПК, работающими на Windows, начиная с сотрудничества с LG. Это позволит пользователям обмениваться файлами между смартфонами и компьютерами более удобно и эффективно. Кроме того, владельцы телефонов Pixel могут ожидать нового режима Pixel Tablet, позволяющего легко переносить воспроизведение аудио с смартфона на планшет. На старте эта функция будет поддерживать приложения Spotify и YouTube Music, ограничиваясь Pixel Tablet, но Google выразил намерение расширить ее функциональность на более широкий спектр устройств.
Кроме того, функция Chromecast также подвергнется обновлению, предоставляя возможность транслировать контент из приложения TikTok на телевизор. Эти изменения подчеркивают стремление Google создавать более интегрированный и удобный экосистемный опыт для пользователей своих устройств.