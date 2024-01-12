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Nata15
Google и Samsung существенно упростили обмен файлами на Android-смартфонах
Представленный ещё в 2020-м как альтернатива Appe AirDrop, инструмент Nearby Share сменил название и уже стал доступен на смартфонах южнокорейской компании

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Google и Samsung объединили свои усилия для представления обновленного инструмента Quick Share, предназначенного для эффективного обмена файлами между смартфонами. Ранее известный как Nearby Share, этот инструмент теперь использует комбинацию Bluetooth LE и Wi-Fi Direct для оптимизации работы на всех устройствах, поддерживающих Android. Разработчики расширили функционал, внедрив возможности, ранее ограниченные устройствами Samsung, такие как множественный обмен файлами с несколькими контактами одновременно.

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Значительным шагом вперед является план Google интегрировать Quick Share с ПК, работающими на Windows, начиная с сотрудничества с LG. Это позволит пользователям обмениваться файлами между смартфонами и компьютерами более удобно и эффективно. Кроме того, владельцы телефонов Pixel могут ожидать нового режима Pixel Tablet, позволяющего легко переносить воспроизведение аудио с смартфона на планшет. На старте эта функция будет поддерживать приложения Spotify и YouTube Music, ограничиваясь Pixel Tablet, но Google выразил намерение расширить ее функциональность на более широкий спектр устройств.

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Кроме того, функция Chromecast также подвергнется обновлению, предоставляя возможность транслировать контент из приложения TikTok на телевизор. Эти изменения подчеркивают стремление Google создавать более интегрированный и удобный экосистемный опыт для пользователей своих устройств.

#новости #техника
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