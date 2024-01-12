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Корпорация Lenovo представила свой новый бюджетный планшет, Tab M11, обратив внимание на два важных аспекта, которые обычно присущи более дорогим моделям. Вопреки своей доступной цене, устройство обладает выдающимися характеристиками: дисплей с повышенной частотой обновления в 90 Гц и продвинутая программа обновлений, обеспечивающая поддержку устройства до 2028 года.
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Tab M11 оборудован 11-дюймовым экраном разрешением 1920x1200 пикселей, приводимым в движение процессором MediaTek Helio G88. Объем оперативной памяти варьируется от 4 до 8 ГБ, а встроенной памяти – от 64 до 128 ГБ в зависимости от конфигурации. Для расширения внутреннего хранилища предусмотрен слот для карты microSD.
Основная камера Tab M11 обладает разрешением 13 Мп, а фронтальная камера – 8 Мп. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 7040 мАч. Среди дополнительных опций – поддержка LTE (в некоторых регионах) и возможность использования стилуса. Однако особое внимание заслуживает стратегия обновлений, где Tab M11 гарантированно получит две версии Android и патчи безопасности до 2028 года. Планшет поступит в продажу в апреле текущего года по цене $179 и будет функционировать под управлением Android 13, с обновлением до 15-й версии операционной системы.