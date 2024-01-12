Lenovo Tab M11 оснащён 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц

Корпорация Lenovo представила свой новый бюджетный планшет, Tab M11, обратив внимание на два важных аспекта, которые обычно присущи более дорогим моделям. Вопреки своей доступной цене, устройство обладает выдающимися характеристиками: дисплей с повышенной частотой обновления в 90 Гц и продвинутая программа обновлений, обеспечивающая поддержку устройства до 2028 года.

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Tab M11 оборудован 11-дюймовым экраном разрешением 1920x1200 пикселей, приводимым в движение процессором MediaTek Helio G88. Объем оперативной памяти варьируется от 4 до 8 ГБ, а встроенной памяти – от 64 до 128 ГБ в зависимости от конфигурации. Для расширения внутреннего хранилища предусмотрен слот для карты microSD.

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Основная камера Tab M11 обладает разрешением 13 Мп, а фронтальная камера – 8 Мп. Автономность устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 7040 мАч. Среди дополнительных опций – поддержка LTE (в некоторых регионах) и возможность использования стилуса. Однако особое внимание заслуживает стратегия обновлений, где Tab M11 гарантированно получит две версии Android и патчи безопасности до 2028 года. Планшет поступит в продажу в апреле текущего года по цене $179 и будет функционировать под управлением Android 13, с обновлением до 15-й версии операционной системы.