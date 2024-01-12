Близится релиз Suicide Squad: Kill the Justice League, и наконец, разработчики дали опробовать свой проект прессе. Журналисты оказались разочарованы новинкой

Журналисты, протестировавшие Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady, выразили существенные разочарования в игре. В ходе пятичасового опыта они высказались о том, что новый проект не соответствует высоким стандартам, установленным предыдущими трилогиями Batman Arkham.

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Основное недовольство касается выбора "игросервисной" модели, которая, по мнению критиков, оказалась устаревшей и не поддерживает современные тренды игровой индустрии. Большинство рецензий подчеркивает скучный геймплей и плоскую боевую систему, что влияет на общее восприятие проекта.

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Хотя некоторые положительные отзывы были высказаны относительно сюжета и персонажей, общее впечатление критиков создает впечатление о том, что Suicide Squad: Kill the Justice League может столкнуться с серьезными трудностями и не достигнет ожидаемого успеха.