В операционной системе macOS Sonoma 14.1 появился новый программный инструмент. Он может анализировать состояние порта USB и узнавать, подвергались ли они воздействию жидкости — это позволит быстро выявить «проблемный» ноутбук, даже не вскрывая его корпус

В недавнем обновлении операционной системы macOS под кодовым именем Sonoma версии 14.1 был внедрен новый программный инструмент, предназначенный для анализа состояния портов USB на предмет наличия следов воздействия жидкости. Этот инструмент, нацеленный на повышение эффективности диагностики, предоставляет возможность выявить проблемы с ноутбуками, не требуя вскрытия их корпусов.

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Уже ранее подобная функциональность была успешно внедрена в некоторых моделях iPhone и iPad, предупреждая пользователей об обнаружении влаги в разъеме и рекомендуя отключить зарядку для предотвращения повреждений. Важно отметить, что гарантия Apple не распространяется на случаи поломок, вызванных воздействием жидкости. Внедрение нового инструмента в macOS Sonoma 14.1 позволяет более оперативно выявлять и анализировать такие ситуации.

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На текущий момент эта функция используется исключительно для внутренней аналитики, предоставляя специалистам сервисных центров средства определения необходимости бесплатного ремонта компьютеров. Неясно, будет ли данная функция в будущем доступна для конечных пользователей, поскольку официального анонса со стороны Apple пока не поступало.