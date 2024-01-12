Источники Джеза Кордена, редактора портала Windows Central, утверждают, что хотя корпорация действительно рассматривает возможность портировать некоторые свои хиты на другие консоли, самые важные релизы ближайших лет так и останутся эксклюзивами Xbox

В последние выходные появилась информация о том, что Microsoft, по предполагаемым данным, планирует выпустить мультяшный экшен Hi-Fi Rush на Nintendo Switch. В связи с этим редактор Windows Central, Джез Корден, сообщил, что корпорация рассматривает возможность портирования некоторых своих игр на консоли конкурентов. Однако он выделяет, что основные и значимые релизы, такие как The Elder Scrolls VI, Hellblade II и Avowed, останутся исключительными для платформы Xbox.

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Эти утверждения находят своё основание в высказываниях финансового директора Microsoft Тима Стюарта, который выразил стремление сделать программу Game Pass доступной "на всех возможных экранах". Тем не менее, глава игрового подразделения, Фил Спенсер, позднее уточнил, что ключевые проекты будут оставаться эксклюзивами для Xbox, сохраняя высокий стандарт качества и приверженность аудитории платформы.