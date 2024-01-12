Компания Lockly представила на выставке CES 2024 умный замок, который получил полезную функцию распознавания лица по аналогии с Face ID от Apple

На выставке CES 2024 компания Lockly представила свой последний продукт — умный замок под названием Lockly Visage. Этот продукт привносит инновации в область безопасности дома, поскольку оборудованный бинокулярной технологией распознавания лица, использующей две 2-мегапиксельные ИК-камеры. Эти камеры способны "видеть" человека на расстоянии до 80 см и разблокировать дверь всего за 1,5 секунды.

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Одним из примечательных аспектов Lockly Visage является его способность сохранять информацию о 100 лицах во встроенной памяти. Это обеспечивает гибкость и удобство использования для домашнего хозяйства. Устройство также поддерживает разнообразные методы доступа, включая Wi-Fi, Bluetooth, NFC, распознавание RFID-меток, ввод пароля, скан отпечатка пальца и традиционный ключ.

Замок не ограничивается только физическим доступом — он также интегрируется с голосовыми помощниками, такими как "Google Ассистент", Amazon Alexa, и системой умного дома Apple Home, что расширяет его функциональность в контексте современных сетей умного дома.

В дополнение к Lockly Visage, компания представила Matter Link Hub, который, заменяя Lockly Hub, добавляет поддержку протокола Matter для старых моделей замков. Это позволяет им наращивать совместимость с другими устройствами умного дома и интегрироваться в систему Apple Home.

Помимо этого, Lockly анонсировала замок Lockly Guard Z-Wave Deadbolt, разработанный совместно с Alarm.com. Этот замок, сертифицированный для работы по протоколу беспроводной связи Z-Wave, оснащен сканером отпечатков пальцев, предлагая высокий уровень безопасности.

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Lockly Visage поступит в продажу на рынке США летом 2024 года, имея цену $349. Matter Link Hub будет доступен по цене $79, а Lockly Guard Z-Wave Deadbolt предназначен только для "профессиональных установщиков", которые могут запросить его через официальный сайт бренда. Эти инновации подчеркивают стремление компании к предоставлению современных и надежных решений в области умных дверных замков и систем умного дома.