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На мероприятии CES 2024, компания Lenovo представила обновленные модели своего геймерского линейапа серии Legion, включая флагманский ноутбук Lenovo Legion 9i.
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Lenovo Legion 9i выделяется 16-дюймовым экраном mini-LED с разрешением 3,2K и частотой обновления 165 Гц. Сердцем устройства является процессор Intel Core i9-14900HX, сопровождаемый графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090. Пользователям доступно до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и накопитель PCIe 4.0 ёмкостью до 2 ТБ. Уникальность модели подчеркивается наличием чипа искусственного интеллекта LA3-P, регулирующего мощность CPU и GPU, а также дополнительного ИИ-сопроцессора для синхронизации звука Lighting Audio с RGB-подсветкой корпуса.
Lenovo Legion Pro 7i, в свою очередь, оборудован IPS-экраном диагональю 16 дюймов, предлагающим обновление изображения до 240 Гц, пиковую яркость 500 нит и охват 100% цветового пространства DCI-P3. Основой системы являются процессор Intel Core i9-14900HX и графический адаптер GeForce RTX 4090, а объём оперативной памяти может достигать 32 ГБ, а SSD-накопитель — 2 ТБ.
Более доступные модели, Legion 7i и 5i, также предлагают 16-дюймовые экраны и процессоры Intel до Core i9 14900HX. Однако, максимальная конфигурация GPU у них ограничивается моделью GeForce RTX 4070. В этих моделях максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а накопителя — 1 ТБ.
Ценовой сегмент выглядит следующим образом: Lenovo Legion 9i начинается с $4400, Legion Pro 7i стоит от $2700, а Legion 7i и 5i доступны за $1400 и $1500 соответственно. Планируется начало продаж всех новинок в марте текущего года.