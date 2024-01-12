Каталог аксессуаров Razer пополнили игровое кресло Iskur V2 и необычная платформа для наделения предметов тактильной обратной связью

Razer, в рамках расширения своего ассортимента геймерских аксессуаров, представила два новых продукта: игровое кресло Iskur V2 и инновационную платформу Razer Sensa HD Haptics.

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Игровое кресло Iskur V2 предлагает уникальные возможности адаптации к естественному изгибу позвоночника геймера. Оно корректирует свою форму в реальном времени, учитывая вес и позу человека. Спинка кресла оборудована выступом в области поясницы, высоту и длину которого можно регулировать. Настройка также доступна для 4D-подлокотников, включая высоту, поворот, угол и наклон. Кресло предлагается с выбором обивки из ткани или искусственной кожи.

Вторым продуктом является платформа Razer Sensa HD Haptics, объединяющая технологию HyperSense и разработки компании Interhaptics. Эта инновация дает разработчикам возможность интегрировать тактильную обратную связь в игры через периферийные устройства.

Для демонстрации возможностей новой платформы, Razer представила концепт тактильной накидки на кресло под названием Project Esther. Эта накидка оборудована 16 зонами, реагирующими на различные игровые события, например, вибрацию при попадании в персонажа со спины.

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Iskur V2 уже доступно для покупки в США по цене $649, в то время как детали о геймерской накидке, предназначенной для полного погружения в ПК-гейминг, пока остаются невыявленными.