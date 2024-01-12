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Nata15
По слухам в Marvel’s Wolverine реализуют систему регенерации Росомахи
Как стало известно, Insomniac хочет показать суперспособности Росомахи во всей их красе — и гвоздём программы станет система регенерации персонажа

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В декабре произошло значительное нарушение безопасности в компаниях Sony и Insomniac Games, когда хакеры получили доступ к серверам и украли конфиденциальную документацию. Эта информация включала в себя как текущие, так и будущие проекты студии. Геймерское сообщество активно обсуждает последствия этого инцидента, выявляя интересные аспекты относительно Marvel’s Wolverine.

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Одним из важных элементов, обнаруженных в результате "утечки", является новая система регенерации персонажа в Marvel’s Wolverine. Insomniac Games стремится передать уникальные суперспособности Росомахи через динамичный процесс заживления ран. Игроки будут наблюдать, как царапины, порезы и даже следы от пуль реалистично затягиваются прямо на глазах. Эта инновация, несмотря на свою новизну для проекта Marvel’s Wolverine, ранее была реализована в Wolverine Origins: Uncaged Edition. Кроме того, Insomniac Games уже успешно экспериментировала с подобной технологией в Marvel’s Spider-Man 2, где Человек-паук мог подвергаться серьезным повреждениям в бою, вплоть до разрыва костюма, что добавляет контекст и опытности нововведению.

#новости #техника
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