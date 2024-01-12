Компания TCL анонсировала два планшета с поддержкой режима VersaView, который превращает гаджеты в подобие электронной книги и снижают нагрузку на глаза пользователя

TCL анонсировала два инновационных планшета, предназначенных не только для обычных задач, но и с уникальной технологией VersaView, направленной на улучшение комфорта при использовании. Режим VersaView преобразует устройства в подобие электронных книг с чёрно-белым контентом и упрощенным интерфейсом, снижая воздействие синего света на глаза пользователя.

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Модель TCL NXTPAPER 14 Pro привлекает внимание 14-дюймовым матовым экраном, работающим на технологии NXTPAPER 3.0. Этот экран обладает разрешением 2880x1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает не только высокое качество изображения, но и плавную работу интерфейса. Он также отличается отсутствием бликов и приятными тактильными ощущениями, напоминающими лист бумаги. Кроме того, активация режима VersaView доступна при помощи выделенной кнопки на корпусе, что делает использование этой функции более удобным и быстрым.

Вторая модель, TCL Tab 10 NXTPAPER 5G, предоставляет аналогичные свойства на 10,4-дюймовой панели с разрешением 2560x1440 пикселей. Отличительной особенностью данной модели является наличие встроенного 5G-модема, что делает ее универсальным средством подключения к интернету, даже в отсутствие Wi-Fi.

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Хотя точные технические характеристики и цены пока не раскрыты, ожидается, что TCL NXTPAPER 14 Pro появится на рынке США в начале 2024 года. Эти планшеты предлагают совмещение функциональности Android-планшетов с удобством чтения, что делает их привлекательным вариантом для широкого круга потребителей.