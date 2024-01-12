Портал MySmartPrice опубликовал информацию о ещё не анонсированных беспроводных наушниках Bose с предполагаемым названием Open Ear Clips

MySmartPrice предоставил подробности о предстоящих беспроводных наушниках от Bose, которые, по предварительным данным, получат название Open Ear Clips. Главная особенность этих наушников заключается в уникальном дизайне в форме клипсы и нетрадиционном способе крепления за ухо.

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На изображениях наушников заметна G-образная форма корпуса, разработанная для обеспечения плотного прилегания к уху, но при этом избегая прямого внедрения в ушной канал, что напоминает концепцию недавно выпущенных HUAWEI FreeClip.

Текущая информация не раскрывает технические детали, такие как время автономной работы, поддерживаемые кодеки или другие функциональные особенности. Тем не менее, основываясь на предположениях, можно ожидать, что модель Bose Open Ear с креплением за ухом сможет предложить схожее время автономной работы в пределах 8 часов.

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Предварительно считается, что эти наушники могут быть представлены на текущей выставке CES 2024, однако на момент публикации информации официальных подтверждений они не получили.