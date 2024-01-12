На днях в Steam состоялся релиз Portal Revolution — фанатского мидквела дилогии, действие которого происходит между основными частями серии

Недавно в магазине Steam вышло фанатское продолжение под названием "Portal Revolution", представляющее собой неофициальное дополнение к культовой серии Portal. Эта бесплатная игра, размещенная между официальными частями серии, получила восторженные отзывы, привлекшие внимание более трех тысяч игроков и общий рейтинг впечатляющих 94%.

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Разработчики, согласно просьбе Valve избежали упоминания числа 3 в связи с не вышедшей серией, решили позиционировать свое творение как неофициальную модификацию, а не как Portal 3. Тем не менее, сообщество игроков быстро утвердило "Portal Revolution" в качестве фактического Portal 3, созданного фанатами даже раньше официальной студии Valve.

Отзывы пользователей подчеркивают уровень шедевра с блестящими головоломками и неожиданно увлекательным сюжетом. Некоторые игроки высказывают желание пережить впечатление от игры заново.

Общая атмосфера оригинальной Portal сохранена, хотя некоторым игрокам не хватает присутствия персонажа GladOS. Новые головоломки в различных комнатах предоставляют дополнительные вызовы для фанатов, углубляя опыт игры.

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"Portal Revolution" можно бесплатно скачать непосредственно на платформе Steam, что подчеркивает доступность и привлекательность этого фанатского проекта для геймерского сообщества.