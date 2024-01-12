На CES 2024 компания TCL продемонстрировала посетителям свои новинки, в числе которых — самый большой в мире QD Mini LED телевизор, а также 98-дюймовые Q6, QM7 и QM8 и ряд новых аудиосистем

На выставке CES 2024, TCL порадовала посетителей своим внушительным арсеналом инноваций в мире электроники. Ключевым анонсом стало представление самого крупного в мире телевизора с технологией QD Mini LED. Этот гигантский аппарат имеет диагональ экрана впечатляющих 115 дюймов и основан на передовой технологии TCL в области подсветки и обработки изображения.

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Особенности новой линейки включают также 98-дюймовые модели Q6, QM7 и QM8, все также оборудованные передовыми технологиями компании. QM8 и QM7 демонстрируют применение технологии QD Mini LED, что обеспечивает выдающееся качество изображения.

Не оставив без внимания линейку телевизоров серии S, TCL улучшила яркость изображения на 25% и внедрила технологию обработки TCL AIPQ. Эта инновация включает в себя виртуальный объемный звук и режим Enhanced Dialogue Mode, который повышает четкость передачи диалогов в телепередачах.

Помимо телевизоров, компания представила новые саундбары с поддержкой технологии Dolby Atmos. Флагманские модели Q75H и Q85H обеспечивают потрясающее звучание, оснащены беспроводным сабвуфером, а Q85H дополнительно предлагает беспроводные задние динамики, создавая звуковую систему 7.1.4, в то время как Q75H поддерживает формат 5.1.2.

Для более широкого круга потребителей TCL представила более доступные модели саундбаров, такие как S45H и S55H. Эти модели также поддерживают Dolby Atmos и включают функции автоматической калибровки звука и возможность использования телевизора в качестве центрального канала. S55H дополнительно поставляется с беспроводным сабвуфером, а S45H обеспечивает улучшение басов с помощью встроенного порта фазоинвертора.

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Несмотря на все эти впечатляющие новинки, информация о ценах и дате начала продаж пока остается под завесой тайны.