Новинка в корпусе объёмом 3,6 литра —первый мини-ПК с продвинутыми возможностями ИИ благодаря независимому центральному процессору, ускорителю и NPU

Lenovo анонсировала инновационный мини-ПК ThinkCentre neo Ultra, представляющий собой значимый шаг в области искусственного интеллекта. Устройство, уместившее передовые технологии в корпус объемом 3,6 литра, оснащено независимым центральным процессором, ускорителем и Neural Processing Unit (NPU), что открывает новые перспективы для использования искусственного интеллекта в компактных форм-факторах.

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Основой вычислительной мощи является процессор Intel Core i9 vPro, дополненный выделенным нейропроцессором для эффективной работы с задачами искусственного интеллекта. Графические возможности предоставляет NVIDIA GeForce RTX 4060, обеспечивая высокую производительность в области графики.

Впечатляющие технические характеристики включают поддержку до 64 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и интегрированный накопитель PCIe M.2 с емкостью до 4 ТБ. Также в арсенале устройства есть поддержка Wi-Fi 7, обеспечивающая стабильное беспроводное соединение.

На фронтальной панели расположены порты USB 3.2 Gen2 Type-A и Type-C, а также аудиовыход. На тыльной панели разнообразие интерфейсов включает DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, RJ45, различные USB-порты, а также гибкие варианты Flex IO для дополнительной функциональности.

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Предполагается, что ThinkCentre neo Ultra появится в продаже во втором квартале 2024 года с начальной ценой не менее $1500. Точные параметры стоимости и даты релиза будут объявлены позже. Это устройство выглядит как инновационное решение, сочетающее высокую производительность и компактность для пользователей, ценящих передовые технологии.