В компании раскрыли ключевые характеристики новинок

На международной выставке CES 2024, ASUS впечатлила аудиторию представлением трех инновационных игровых OLED-мониторов, предоставляя новые стандарты в качестве и производительности.

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ROG Swift OLED PG32UCDP, снабженный 32-дюймовой OLED-матрицей, предоставляет поразительную частоту обновления до 480 Гц при разрешении 1080p и 240 Гц при 4K. Это поднимает планку для игровых мониторов, обеспечивая несравненно гладкую и реалистичную картину.

Модель ROG Swift OLED PG27AQDP, с 27-дюймовым экраном и разрешением 1440p, также поражает своей выдающейся частотой обновления в 480 Гц, устанавливая новый стандарт в области отзывчивости для пользователей.

Однако, особый интерес вызывает изогнутый ROG Swift OLED PG39WCDM. Его 39-дюймовая матрица с разрешением 3440x1440, радиусом кривизны 800R и обновлением до 240 Гц предлагает уникальный игровой опыт. Этот монитор также оборудован встроенным KVM-переключателем для удобства пользователей. В режиме HDR он достигает впечатляющей пиковой яркости 1300 нит, придавая игровому контенту новый уровень визуальной глубины и контраста.

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Новые мониторы ASUS обещают революционизировать игровой опыт, но пока что неизвестна дата начала продаж и ценовая политика, что усиливает ожидание в среде энтузиастов и профессионалов.