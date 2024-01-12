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Nata15
Игровые ноутбуки ASUS ROG: OLED-экраны, новейшие чипы и до RTX 4090
ASUS привезла на CES 2024 новое поколение ноутбуков ROG Zephyrus G14 и G16, а также ROG Strix

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На мировой выставке CES 2024 ASUS представила новое поколение игровых ноутбуков, включая ROG Zephyrus G14 и G16, а также ROG Strix, утвердив свою лидерскую позицию в индустрии. Внушительные инновации включают OLED-экраны, применение передовых процессоров от Intel и AMD, а также видеокарт NVIDIA RTX 40-й серии. Это подчеркивает фокус компании на передовых технологиях.

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ROG Zephyrus G14 предлагает пользователю 14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, тогда как G16 радует разрешением 2,5K и удивительной частотой обновления 240 Гц. Оба аппарата впервые оборудованы технологией G-Sync, обеспечивая потрясающее визуальное воспроизведение.

Эстетика новых ноутбуков также находит свою эволюцию в алюминиевых корпусах с улучшенными динамиками, выносящими звуковое воспроизведение на новый уровень: на 25% более крупные динамики и 47% более высокий уровень звука по сравнению с предыдущими моделями.

ROG Zephyrus G14, с амбициозными параметрами, включает процессоры AMD Ryzen 8000-й серии и видеокарты до NVIDIA GeForce RTX 4070, а также до 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом до 1 ТБ. В то время как G16 занимает позицию топ-модели с использованием процессора Intel Core Ultra 9 185H и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090.

Технологическая изысканность распространяется и на дополнительные функции, такие как Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, USB 4 и Thunderbolt, обеспечивая высочайший стандарт соединения для пользователей. Особо стоит выделить фирменную матричную подсветку на крышке, которая имеет возможность отображения уведомлений и различных графических элементов.

ROG Zephyrus G14 доступен по цене, начиная с $1900, тогда как ROG Zephyrus G16, предоставляя максимальные возможности, стоит от $2300.

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Кроме того, ASUS представила обновленный ROG Strix SCAR 18, подчеркивая его статус как первого ноутбука компании с 18-дюймовым mini-LED экраном. Эта модель и другие Strix оснащены процессорами до Intel Core i9 14900HX, видеокартами до RTX 4090, до 64 ГБ оперативной памяти и SSD до 4 ТБ. Цены начинаются от $2900 за 16-дюймовые модели и от $3000 за 18-дюймовые, подчеркивая премиальность и выдающуюся производительность предлагаемых решений.

#новости #техника
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