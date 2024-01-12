Помимо новых наушников, JBL показала на CES 2024 свежую серию фирменных Bluetooth-колонок

На международной выставке CES 2024 компания JBL представила свою новую линейку Bluetooth-колонок, включая модернизированные версии популярных моделей и две новинки в семействе PartyBox.

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JBL Xtreme 4, обновленная версия, впечатляет поддержкой AI Sound Boost. Эта функция, основанная на искусственном интеллекте, анализирует звук в реальном времени, оптимизируя акустическую мощность для более чистого звучания. Колонка также оснащена сменным аккумулятором, модулем Bluetooth 5.3 LE и IP67 защитой от воды и пыли. Синхронное подключение нескольких динамиков через приложение JBL Portable и впечатляющие 24 часа автономной работы при умеренной громкости делают эту модель весьма привлекательной.

Модель JBL Clip 5 также не осталась в стороне. Обновленный карабин и усиленные басы, совмещенные с водозащитой и поддержкой Bluetooth 5.3 LE, делают ее отличным выбором для тех, кто ценит портативность и качество звука. 12 часов автономной работы добавляют удобства использования.

Компактная портативная колонка JBL Go 4, в свою очередь, обещает более чистый звук и резкие басы. Улучшенный корпус и прочный шнурок для переноски дополняют эти характеристики. Модель сохраняет при этом 7 часов автономности.

Семейство PartyBox пополнили две модели. PartyBox Club 120 выделяется мощным звуком, динамической подсветкой, сменным аккумулятором и водозащитой IPX4. В то время как PartyBox 310, с обновленными драйверами, двумя широкополосными и двумя высокочастотными динамиками, предлагает выходную мощность до 240 Вт. Телескопическая ручка и колесики обеспечивают удобство транспортировки, а поддержка сопряжения с неограниченным количеством других JBL PartyBox расширяет возможности использования.

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Цены на новинки также не остались незамеченными. JBL Xtreme 4 оценивается в $380, JBL Clip 5 - в $80, JBL Go 4 - в $50. Семейство PartyBox представлено моделью Club 120 по цене $400 и более мощной PartyBox 310 за $600. Ожидается, что новинки поступят в продажу в июне (для Xtreme 4, Clip 5 и Go 4) и апреле (для PartyBox 120 и PartyBox 310) соответственно, предоставляя потребителям широкий выбор качественных аудиоустройств.