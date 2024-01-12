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На CES 2024 MSI представила свою первую портативную игровую приставку, Claw A1M, которая является конкурентом Valve Steam Deck и ASUS ROG Ally. Отличительной особенностью стало использование новых процессоров Intel Core Ultra вместо чипов AMD. Производитель акцентирует внимание на технологии XeSS, встроенной в процессор, и облегчающей запуск ААА-игр.
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Claw A1M обещает долгую автономную работу благодаря крупному аккумулятору на 53 Втч, обеспечивающему 2 часа работы при максимальной нагрузке. Устройство также похвасталось системой охлаждения с вентиляционными отверстиями, превосходящими конкурентов на 50%. MSI подчеркивает оптимизацию для комфортного использования в течение длительных игровых сессий.
Сенсорный IPS-экран Claw A1M имеет размер 7 дюймов и разрешение 1080p, при этом поддерживает переменную частоту обновления до 120 Гц. Процессорные варианты включают Core Ultra 5 до Core Ultra 7, с до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ накопителя PCIe M.2.
Устройство работает под управлением Windows 11 с фирменной утилитой MSI Center M, обеспечивающей доступ к игровой библиотеке. Одной из фишек Claw A1M является возможность запуска Android-игр через фирменный эмулятор App Player.
Pristavka Claw A1W поступит в продажу в первой половине года, стоимость варьируется от 699 до 799 долларов, с базовой версией на 512 ГБ.