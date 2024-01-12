Устройство призвано составить конкуренцию Valve Steam Deck и ASUS ROG Ally, а главным его отличием стало использование новых процессоров Intel Core Ultra вместо чипов AMD

На CES 2024 MSI представила свою первую портативную игровую приставку, Claw A1M, которая является конкурентом Valve Steam Deck и ASUS ROG Ally. Отличительной особенностью стало использование новых процессоров Intel Core Ultra вместо чипов AMD. Производитель акцентирует внимание на технологии XeSS, встроенной в процессор, и облегчающей запуск ААА-игр.

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Claw A1M обещает долгую автономную работу благодаря крупному аккумулятору на 53 Втч, обеспечивающему 2 часа работы при максимальной нагрузке. Устройство также похвасталось системой охлаждения с вентиляционными отверстиями, превосходящими конкурентов на 50%. MSI подчеркивает оптимизацию для комфортного использования в течение длительных игровых сессий.

Сенсорный IPS-экран Claw A1M имеет размер 7 дюймов и разрешение 1080p, при этом поддерживает переменную частоту обновления до 120 Гц. Процессорные варианты включают Core Ultra 5 до Core Ultra 7, с до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ накопителя PCIe M.2.

Устройство работает под управлением Windows 11 с фирменной утилитой MSI Center M, обеспечивающей доступ к игровой библиотеке. Одной из фишек Claw A1M является возможность запуска Android-игр через фирменный эмулятор App Player.

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Pristavka Claw A1W поступит в продажу в первой половине года, стоимость варьируется от 699 до 799 долларов, с базовой версией на 512 ГБ.