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Nata15
Alienware представила мощные игровые ноутбуки с RTX 4090
К списку производителей ноутбуков, представивших новинки на CES 2024, присоединился и геймерский бренд Alienware

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На выставке CES 2024 компания Alienware представила новые геймерские ноутбуки: m16 R2, x16 R2 и m18 R2. Ноутбуки m16 R2 и x16 R2 оснащены процессорами Intel Core Ultra, а m18 R2 предлагает процессоры Intel Core HX 14-го поколения, включая мощный Core i9-14900HX.

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Alienware x16 R2 привлекает внимание 16-дюймовым экраном разрешением 2560x1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц с поддержкой технологий NVIDIA G-SYNC и Optimus. Варианты конфигураций включают процессоры Intel Core Ultra и видеокарты GeForce RTX 4090. Максимальный объем оперативной памяти составляет 32 ГБ, а также в наличии порты USB Type-C, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Модель m16 R2 предоставляет аналогичные дисплейные и процессорные характеристики, но с максимальной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Объем оперативной памяти достигает 64 ГБ, и поддерживается стандарт Wi-Fi 7.

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Сверхмощный Alienware m18 R2 оснащен процессорами Intel Core HX 14-го поколения, вплоть до Core i9-14900HX, и видеокартой RTX 4090. Максимальный объем оперативной памяти составляет 64 ГБ, а ёмкость накопителей - до 4 ТБ. Батарея имеет ёмкость 97 Втч, а блок питания достигает 360 Вт.

#новости #техника
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