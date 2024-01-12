Аудиобренд Victrola отметился на выставке CES 2024 интересной новинкой — виниловым проигрывателем Stream Sapphire

На CES 2024 Victrola впечатлила аудиоэнтузиастов новым виниловым проигрывателем Stream Sapphire. Это устройство не только обеспечивает высококачественное воспроизведение звука с "тёплым ламповым" звучанием, но и предлагает беспроводную передачу на внешние акустические системы. С поддержкой стриминга через Roon и UpNP без потерь, деревянным основанием, модернизированным двигателем и премиальным картриджем Ortofon Blue 2M, устройство будет доступно в США с весны по цене $1499.

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Кроме того, Victrola представила более доступный вариант, Victrola Automatic, с поддержкой Bluetooth и функцией "Повтор". На выставке также была представлена ландшафтная Bluetooth-колонка Rock Stereo Connect для использования на открытом воздухе. Заряжаемая солнечной батареей, она обещает до 22 часов автономной работы. Victrola Automatic оценивается в $199, а Rock Stereo Connect – в $99, оба устройства будут доступны для покупки в США весной текущего года.